Degrado a Torrione: topi morti in strada, la denuncia

Pioggia battente, fognature invase, manutenzione da rivedere, avanzi di cibo in strada. Sarebbero questi, a giudizio dei residenti, i motivi che favoriscono la "libera uscita" di grossi topi.

La segnalazione

Arriva da via Leonardo Guerriero, a Torrione. Un ratto, fuoriuscito da un tombino, è stato investito da un'auto in transito e giace da alcuni giorni sull'asfalto, non raccolto.