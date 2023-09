Allarme topi dal lungomare Marconi a via Aversano: la preoccupazione dei cittadini

E’ ancora allarme topi a Salerno. Un lettore ci segnala la presenza di un topo morto di grosse dimensioni sul lungomare Marconi, tra Torrione e Pastena. “Nella zona ci sono anche tante abitazioni ai piani rialzati” fa notare il cittadino, che chiede interventi urgenti all’Asl e all’amministrazione comunale.

L'altro caso

Una segnalazione simile arriva da alcuni residenti di via Nicola Aversano numero 18, i quali lamentano la scarsa pulizia delle strade (soprattutto a stradina in questione). Gli stessi denunciano la presenza di topi che, soprattutto di sera, passeggiano sulle scalette che da via Aversano portano a via Fabrizio Pinto e nella traversina adiacente alle scalette.