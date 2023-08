Topi in piazza San Francesco, la denuncia del Comitato: "Intervenga l'Asl"

Topi in piazza san Francesco a Salerno. È quanto denunciato dalla titolare di un locale situato in zona. Nella serata di ieri un topo di grosse dimensioni è comparso nei pressi dell'attività in questione, creando non pochi disagi ai presenti.

La denuncia

Non sarebbe la prima "visita" dei topi in zona, come confermato dai residenti. Il Comitato San Francesco, presieduto da Laura Vitale, chiede l'intervento immediato delle autorità preposte, Asl in primis, affinché vengano ripristinate le normali condizioni di viviblità.