Auto abbandonate a Torrione Alto, i residenti: "Sotto quelle vetture ci sono tane di topi"

Ratti e degrado in via Maria Santissima Immacolata a Salerno, nel quartiere di Torrione Alto. Come ci segnala una lettrice, sono in sosta da tempo immemore, sui posti riservati ai diversamente abili, due auto abbandonate sotto le quali dei topi avrebbero trovato una tana perfetta.

L'appello

"I topi escono da sotto le auto e si avvicinano alle persone - racconta la lettrice- ci sono bambini che giocano e la situazione espone tutti ad un alto rischio igienico-sanitario". I residenti del quartiere, dunque, chiedono l'intervento della polizia municipale affinchè le due auto in questione vengano rimosse e si proceda, quindi, con una bonifica della zona.