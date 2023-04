Topo esce dal water, la testimonianza di una donna di Salerno: "Abbiamo paura, intervenga l'Asl"

E’ emergenza topi a Salerno. Una disavventura è capitata ad una residente di via Generale Di Stefano, nel quartiere di Torrione, che si è trovata un topo all’interno del proprio water.

Il suo racconto

Ad allertare la donna, che abita al terzo piano di un condominio, sono stati i suoi tre gatti. “Fortunatamente, scaricando tre volte il wc, sono riuscita a farlo scendere. Non so se fosse vivo o morto, ma adesso la paura è che possa tornare. E’ vergognoso - denuncia a Salernotoday - che in una città come Salerno si possano verificare queste brutture. Non bastano le blatte sul lungomare e sui marciapiedi, ci mancavano i topi in casa”. E ancora: “Io sono anche un soggetto oncologico. Ho informato l’amministratore di condominio e gli altri condomini che, come me, sono molto preoccupati. Ora anche io, come ha promesso di fare l’amministratore, invierò una segnalazione urgente all’Asl”. A Salerno, purtroppo, non è la prima volta che si verificano situazioni del genere. Episodi simili si sono verificati anche in altri quartieri.