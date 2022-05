Erba alta e rifiuti sparsi a Torrione: degrado a pochi passi dalla Carnale

Erba alta e rifiuti sparsi nel giardino comunale posto nei pressi della Carnale, in zona Torrione. I residenti ci hanno segnalato numerose situazioni di degrado, che rendono poco piacevole la permanenza nelle aree in questione.

Manutenzione assente

Anche qui come in altre zone della città la problematica principale è legata al mancato taglio dell'erba ed all'inciviltà diffusa. A riprova di ciò i rifiuti gettati nelle aree verdi. Numerose sono, inoltre, le criticità relative al danneggiamento di alcuni marciapedi, che risultano piuttosto pericolosi per i pedoni. I residenti chiedono l'intervento dell'amministrazione comunale affinché vengano ripristinate le condizioni normali di vivibilità.

(Foto di Guglielmo Gambardella)