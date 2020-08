Torrione, motorino usato per raccogliere i rifiuti: la denuncia

Cumuli di rifiuti giacciono abbandonati, ormai da tempo, in via Alessandro Panza, nel quartiere di Torrione a Salerno. Non solo a terra lungo i marciapiedi o vicino alle aiuole. Da qualche giorno qualcuno ha pensato di lasciare le buste contenenti bottiglie di plastica all’interno di un motorino abbandonato. Da tempo i residenti chiedono una maggiore attenzione agli operatori ecologici affinchè rimuovano in tempi rapidi i rifiuti che provocano odori nauseabondi ed attirano anche gli insetti.

Le foto sono di Guglielmo Gambardella

