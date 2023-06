Ennesimo scempio del territorio per mancati controlli

Nella zona di nuovi insediamenti e nuove costruzioni tra Pastena e Torrione (Via De Filippo, Via rescigno, via cantarella), ritengo si stia consumando l'ennesimo scempio del territorio cittadino. Nell'ambito della convenzione di comparto il Comune di Salerno ha previsto, tra l'altro, l'acquisizione di diverse aree destinate a verde pubblco a scomputo degli oneri di urbanizzazione, che restano totalmente abbandonate ed impraticabili, ricettacolo di animali e rifiuti di ogni genere, compreso materiali da costruzione abbandonati. In particolare l'ultima area trasferita al Comune, a fronte della nuova costruzione del fabbricato di via Rescigno, è stata letteralmente "seppellita" dal materiale di risulta, riveniente dallo scavo per la costruzione del fabbricato, che andava opportunamente smaltito a spese dell'azienda costruttrice. Attualmente il terreno, ovviamente infestato dalle erbacce, è di oltre due metri più alto dei fondi limitrofi e dei garage del fabbricato, tra l'altro senza alcun lavoro di messa in sicurezza e prima o poi il Comune, e chi per esso, ha acquisito l'area in quelle condizioni (praticamente una discarica) senza batter ciglio, e prima o poi dovrà farsi carico delle spese di bonifica con i soldi dei contribuenti.