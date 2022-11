Interdetto il traffico su via Nizza, stamattina, per la potatura degli alberi in corso. Le vetture provenienti da via Volpe, dunque, sono state indirizzate verso via Pietro da Eboli, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Intanto, risulta ostruita da una frana via del Canale, che collega Salerno a Giovi: disagi per i residenti.