Traffico nei pressi dello svincolo di Fratte: la segnalazione

Rallentamenti e traffico, sulla Tangenziale, tra via Irno e Sala Abbagnano, per via della chiusura dello svincolo di Fratte in direzione nord, nell'ambito dei lavori per il ripristino di un canale fognario in via Irno.

I disagi

Come ci segnalano alcuni lettori, in prossimità delle rampe di uscita che precedono lo svincolo di Fratte, dunque, sono stati segnalati disagi da parte degli automobilisti. Il traffico, ad ogni modo, ha le ore contate: è in vigore solo fino a questa sera, il divieto di transito per tutti i veicoli in via Irno, nel tratto compreso tra l'uscita Fratte della tangenziale urbana e l'intersezione con via Carlo Gatti. Per effetto di tale provvedimento, i veicoli diretti a Fratte sono intanto stati instradati sul ponte Rouen e da lì in via Gramsci.