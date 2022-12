Salerno nella morsa del traffico, l'appello dei cittadini: "Urge un nuovo piano viabilità"

Code dal centro fino alla zona orientale, a Salerno, in questi giorni di festa. Complici le Luci d'Artista e il clima mite, infatti, la città è stata letteralmente presa da assalto da turisti e curiosi. Se, da un lato, la notevole affluenza fa respirare qualche attività commerciale e qualche locale, dall'altro non mancano gravi disagi per chi è al volante e si trova letteralmente intrappolato, per ore, nel traffico.

"Abbiamo notato le difficoltà di un'ambulanza che era impossibilitata a proseguire il suo intervento di soccorso, nei pressi di piazza Casalbore- ci raccontano alcuni lettori - Nonostante la volontà degli automobilisti di darle la precedenza, infatti, non esisteva modo materiale per accostarsi o per accelerare, a causa del blocco della circolazione. E' impensabile che i mezzi di soccorso non abbiano la possibilità di svolgere il loro dovere, a tutto danno della tutela dei cittadini". "E' ovvio che il piano viabilità faccia acqua da tutte le parti - osserva un altro salernitano - Per rientrare a casa, chi abita in centro, impiega ore: sono questi i tempi di spostamento in una città civile?". Unanime, dunque, la richiesta dei cittadini affinchè il Comune provveda alla situazione, per limitare i disagi agli automobilisti, proponendo un nuovo piano volto a tutelare i residenti e la comunità.