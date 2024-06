Traffico in tilt sul viadotto Gatto: automobilisti intrappolati per ore

Traffico e disagi per gli automobilisti e i residenti di via Benedetto Croce, a Salerno. Come si nota dalle segnalazioni sul viadotto Gatto con tanto di scatti pubblicati sulla pagina Facebook “Figli delle Chiancarelle”, la circolazione è andata in tilt, in questo sabato di giugno.

Lunghe code sotto il sole cocente hanno mandato su tutte le furie i malcapitati al volante: urge una soluzione per la viabilità del tratto stradale.