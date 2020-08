Treni affollati e norme anti-Covid: turisti rinunciano al mare cilentano, i disagi

Pendolari a piedi e mattinate al mare rinviate, per molti cittadini. Stamattina, infatti, troppo pieno il treno Sapri – Napoli: le persone in stazione avrebbero potuto attendere la corsa successiva o raggiungere in pullman la stazione di Battipaglia, per poi salire a bordo di altri convogli, in quanto il treno in questione non poteva ospitarli.

La denuncia dei lettori

Tuttavia, tali disagi non sono una novità in questa estate: con le norme anti-Covid ed il distanziamento, risulta ancora più difficile viaggiare sui mezzi pubblici visto che, puntualmente, gli utenti risultano di numero superiore rispetto ai posti disponibili sui mezzi. Necessarie, probabilmente, corse aggiuntive che consentano a tutti di spostarsi in sicurezza, evitando la calca, ora ancora più rischiosa, con la pandemia.