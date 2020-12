"Treno sporco e con assembramenti": la denuncia di un pendolare salernitano

Disagi sul treno che collega Salerno con Caserta. A denunciarlo è un nostro lettore che scrive: “Non è la prima volta che mi ritrovo a viaggiare su un vero e proprio carro bestiame, monovagone o 2 vagoni come stamattina, facendo risultare lo spazio esiguo, dando vita a pericolosi assembramenti. Treni sporchi, puzza di combustile a bordo, personale insistente e inadeguato; a bordo salgono persone strafottenti e senza mascherina che non si riescono a controllare”. Poi sottolinea: “Lo segnalo perché è ridicolo fare mille controlli per il Covid e chi viaggia per lavoro poi si ritrova a stare in guerra”.