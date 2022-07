Trincerone, la denuncia di un cittadino: "Scale trasformate in orinatoi"

"La scala del Trincerone è diventata un orinatoio pubblico al punto che non si può più percorrere". È la denuncia di un cittadino, che segnala lo stato di degrado in cui versa la scala che dal Trincerone conduce alla stazione di via Duomo/via Vernieri.

La segnalazione

"Oltre alla puzza - spiega il cittadino - spesso le scale sono completamente allagate di urina. La gente arriva a metà scala e torna indietro. È mai possibile che non si possa fare nulla?".