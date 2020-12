"Puoi ritirare il tuo regalo di Amazon Prime", ma è una truffa: la segnalazione

Occhio alle truffe via telefono. Un lettore ci segnala che, in questi giorni, starebbero arrivando sui telefonini di molte persone un messaggio in cui si afferma che c’è un regalo da “Amazon Prime” che il destinatario può andare a ritirare. Ma, a quanto pare, si tratterebbe di un ennesimo tentativo di truffa. Dunque - è l'appello del nostro lettore - "facciamo attenzione".