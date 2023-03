"Falsi operatori dell'Enel in giro: diffidate": l'allarme del Comitato Civico Dragonea

Diffidare di falsi operatori Enel Energia: il consiglio è stato lanciato a mezzo Facebook dal Comitato Civico Dragonea che invita tutti a prestare attenzione.

L'avviso

"Alcuni cittadini stamattina ci segnalano preoccupati per la presenza di due uomini vestiti con divisa di Enel Energia nei pressi della pensilina del bus di via Vallone. - scrivono dal Comitato -Vi preghiamo di far attenzione e nel caso di dubbio verificare con certezza l’identità di questi operatori. Siamo ormai succubi di truffe quotidiane", hanno concluso.