"Accesso agli appartamenti per il controllo della residenza": allarme per i falsi manifesti comparsi a Salerno

Su alcuni portoni a Salerno sono ricomparsi, infatti, i manifesti falsi recanti una comunicazione che comunica una fantomatica richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza. Il tutto con l'intestazione del Ministero dell'Interno. "Sono falsi" afferma allarmato un nostro lettore, che aggiunge: "Sono ladri e bisogna far girare il più possibile per evitare che qualcuno possa cascarci".