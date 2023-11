Tubo pericoloso per i viaggiatori alla stazione di Salerno: l'appello di un lettore

Un tubo innocenti per ponteggio abbandonato (da anni) sul corrimano del parapetto in vetro presente all'ingresso dei binari 2 e 3 della stazione di Salerno. A segnarlo, alla nostra redazione, è un lettore che ha scattato le foto questa mattina lanciando un appello: “Occorre rimuoverlo onde evitare che le parti sporgenti verso la banchina possano causare pericolo ai viaggiatori”. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano il prima possibile per metterlo in sicurezza.