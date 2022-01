Usca e tamponi, la segnalazione di una lettrice: "Ritardi biblici"

"Effettuiamo i tamponi in un contesto non adeguato e solo ieri sera, 13 gennaio, dopo molti giorni di attesa, ho ricevuto il mio referto". Ecco lo sfogo di una lettrice, che ha segnalato i presunti disservizi a Salerno Today.

Lo scenario

Il condizionale è d'obbligo. Ci sarebbero ritardi biblici, segnalati in ogni caso, a più, riprese, da molti utenti. "Sono stata lì all'Usca capitolo San Matteo da lunedì mattina a lunedì pomeriggio, ho atteso 4 ore e mezza per fare il tampone - scrive la signora - Non ho visto toilettes disponibili, di quelle tipo bagni chimici che si trovano solitamente nei cantieri". Pare che alcune persone abbiano dovuto riparsarsi "dietro i cespugli per soddisfare i propri bisogni fisiologici". Dopo l'attesa, "mi è stata consegnata la provetta - prosegue la lettrice - sulla quale ho letto il numero 129. Erano le ore 15:20 ed immagino che erano stati fatti solo 128 tamponi prima di me". La lettrice aggiunge segnalazioni che riguarderebbero la scarsa presenza di personale: "C'era una sola dottoressa a fare i tamponi, le altre poche persone presenti dello staff assolvevano ad altre funzioni".