Vaccini anti-Covid agli autisti, ma il rischio per i viaggiatori è più alto: la segnalazione

"Gli autisti dei mezzi pubblici, nella maggior parte dei casi, sono isolati da cabine apposite e sono distanziati dalla calca presente a bordo, per giunta accanto al finestrino: come si può pensare che il problema dei contagi si possa risolvere vaccinando solo gli austisti?"

E' il quesito che pongono diversi lettori: secondo i pendolari, infatti, con la riapertura delle scuole, la situazione sui bus, come sui treni, è diventata insostenibile, a Salerno città e nel resto della Campania. Ad essere ammassati sui mezzi, tra l'altro, per lo più giovanissimi e studenti che, in quanto tali, non risultano ancora essere destinatari delle dosi vaccinali. Il che rende i loro contatti stretti (obbligati ndr) ancora più rischiosi. "Invece di incrementare una volta e per sempre le corse dei pullman per evitare ressa, si pensa a vaccinare gli autisti che sono gli unici in una condizione più isolata rispetto a chi viaggia? E' una soluzione assurda e non efficace. L'unico risultato sarà quello di consumare dosi di vaccino, mentre il contagio galoppa", hanno concluso alcuni cittadini che auspicano un ripensamento sul tema, da parte di De Luca.