Vandali nella notte dal Faro della Giustizia fino in via Calenda: la segnalazione

Vandali in azione in via Salvatore Calenda e anche nel parcheggio del Faro della Giustizia, nella notte. Alcuni vandali, infatti, hanno preso di mira le vetture e gli scooter parcheggiati, forzandone sportelli e bauletti e, in alcuni casi, danneggiandoli.

Rotti gli specchietti e parte della carrozzeria. Ignoti hanno lasciato vari segni con pennarelli sui caschi custoditi in alcuni sellini forzati, senza tuttavia rubarli. Da via Calenda alla Lungoirno, dunque, i salernitani chiedono a gran voce maggiori controlli nella zona, specie con il calar del buio.