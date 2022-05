Vandali in azione in piazza Abbro, a Cava: ignoti hanno deturpato le gradinate e le panchine dinanzi al Comune, con spray indelebili. Bestemmie e parole in codice sono spuntate nell'area, destando profonda amarezza in tutte le persone perbene.

Indagini in corso, dunque, per risalire ai responsabili del deplorevole gesto.