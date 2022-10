Lancio di bottiglie sotto le grotte naturalistiche del Bonea: l'ira del Comitato Civico Dragonea

"Sotto le grotte naturalistiche del Bonea vero vanto per il nostro territorio, di sera è facile imbattersi in bande di ragazzi che hanno escogitato un nuovo gioco, il gioco della bottiglia, non quello, per intenderci, che facevamo spesso di gruppo, soprattutto da bambini, radunandoci in cerchio dichiarando a tutti la posta in gioco, bacio, carezza, schiaffo o pugno, stavolta si è andati oltre, un vero e proprio lancio di bottiglie di vetro, in particolare quelle di birre, che una volta scolate il branco che possiamo chiamare teppisti ubriachi si "divertono" a lanciarsi reciprocamente e frantumarle contro i muretti e le rocce della grotta del Mulino nei pressi del ponte sul fiume Bonea che separa il territorio di Cava e di Vietri. Non c'è limite come vedete alla degenerazione e alla scelleratezza più totale".

E' la triste denuncia del Comitato Civico Dragonea che punta i riflettori contro chi deturpa il posto un tempo incontaminato divenuto vera e propria terra di nessuno. "Avremmo storie e storie da raccontare circa questi episodi successi anche in anni passati, ci sono state inviate per conoscenza anche qualche denuncia sporta alle forze dell'ordine per chi ha coraggio e volontà di denunciare, presto vi daremo in visione qualche documento a riprova di quanto stiamo raccontando. - continuano dal Comitato- Spazzatura lasciata dappertutto, scaraventata nel fiume sottostante, presto quegli stessi rifiuti raggiungeranno attraverso Molina, il mare a Marina di Vietri continuando a condannare un ecosistema ormai destinato a soccombere alla mano scellerata e deplorevole di gente senza scrupoli che magari in estate si riversa anche sulle spiagge lamentandosi che il mare è sporco o ci sono malattie in più. Siamo il male di noi stessi e facciamo ancora finta di non capire. In una società ormai che non sa più distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato a nostro avviso va utilizzato un pugno duro. Nel caso di specie vanno intensificati i controlli, installata videosorveglianza, ed impianto di illuminazione. Inutile giocare a fare lo scarica barile, le istituzioni tutte sia Provincia che i comuni di Vietri e di Cava devono subito porre fine a questo scempio, e rendere sicura un'arteria tanto fondamentale per le frazioni alte di Vietri e San Cesareo. Non possiamo attendere qualche fatto di cronaca nera prima che si prendano provvedimenti, le nostre denunce ed esortazioni rivolte alle amministrazione ed enti competenti sono continue, ma a questo punto possiamo sperare solo che non succeda niente", hanno concluso amareggiati.