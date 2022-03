Nuovi atti vandalici in piazza della Libertà: ce li segnala un utente e ne è prova la foto scattata da Antonio Capuano. Purtroppo, non si frena la furia di chi non rispetta gli ambienti pubblici e li imbratta senza rispetto alcuno. Si auspica una più efficace sorveglianza nella zona, affinchè gli incivili siano scoraggiati a nuovi gesti simili.