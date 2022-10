/ Molina

Vandali a Molina: imbrattato un segnale stradale, l'ira del Comitato Civico Dragonea

Il Comitato Civico Dragonea: "I cittadini nella petizione di poche settimane fa hanno richiesto una video sorveglianza lungo questo tratto, diventa a questo punto sempre più urgente anche per sventare queste vigliaccate. Purtroppo non c’è verso con la testa malsana di certi cafoni non c’è una cura"