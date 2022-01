Vandalizzato il banner pubblicitario della stazione Arbostella: la denuncia dell'avvocato Gatto

“Ancora una volta, come troppo spesso in precedenza, Arbostella è vittima di atti vandalici e dunque mi sento in dovere di segnalare la spiacevole circostanza.In particolare, la stazione Metro e le sue adiacenze, parco giochi, giardini e sottopasso, subiscono le "gesta" di incivili e cafoni che danno sfogo alle loro frustrazioni”. Lo denuncia l’avvocato salernitano Manuel Gatto residente proprio al Parco Arbostella.

I vandali non si fermano

Nelle ore scorse, infatti, la struttura pubblicitaria presente sulla banchina del binario Metro è stata distrutta ed i vetri, spessi e taglienti, giacciono sulla pavimentazione rappresentando un pericolo per i viaggiatori. Le telecamere ci sono, ma se funzionano non fanno da deterrente.La stazione, in particolare, ha da tempo immemore i servizi igienici chiusi, le sedute divelte, sporche o deteriorate, con frequenti ricettacoli d'immondizia sui binari.Per l’avvocato Gatto “è urgente verificare il corretto funzionamento dei sistemi di sorveglianza e capire se le telecamere sono attive e con chi collegate.Alla inciviltà dilagante di alcuni soggetti si somma l'inerzia e l'incuria di un' adeguata sorveglianza e manutenzione.Chi di dovere intervenga per prendere decisioni sulla sicurezza e sulla salvaguardia della zona. Ora!”.