Allarme veleno in via Cacciatore e in zona Cittadella: cani e gatti a rischio

Veleno sul marciapiede, in via Luigi Cacciatore e anche in zona Cittadella. A lanciare l'allarme, l'animalista Ilaria Daddi, a mezzo social: bustine di veleno potrebbero causare gravi danni e addirittura uccidere gli animali a spasso in quella strada, se venissero ingerite.

L'appello, dunque, per i proprietari degli amici di zampa è di prestare la massima attenzione percorrendo la zona, e agli addetti alla pulizia di rimuovere quanto prima tale sostanza sparsa soprattutto accanto agli alberi e alle aiuole.