Verde incolto, escrementi e topi ovunque: nuove segnalazioni a Salerno

Verde incolto da sud a nord della città, con blatte e topi ovunque: questo il triste quadro di Salerno. Continuano a susseguirsi le segnalazioni dei cittadini:dal lungomare a via Cacciatore, fino alla zona orientale, il territorio è irriconoscibile ed assomiglia sempre più ad una giungla, a tutto danno, anche a causa del clima estivo, delle condizioni igienico-sanitarie e del decoro.

Una lettrice ci ha anche inviato la foto di uno dei tanti ratti che popola il lungomare, mentre le persone sono a passeggio.

Foto di Guglielmo Gambardella

Intanto, Dario Barbirotti, coordinatore provinciale di Verdi-Europa Verde Salerno, osserva: "Deiezioni canine, escrementi, cacchine: la nostra città è sempre più invasa dai ricordini lasciati non dai nostri cari amici cani, ma dai loro padroni, che dovrebbero portare con loro i kit paletta e sacchetto, ma ciò non dovrebbe bastare, in quanto dovrebbero usarli. - si legge sulla nota stampa - In ogni angolo della nostra città ci si imbatte sempre in escrementi lasciati ovunque. Chi possiede un animale ha il dovere di tenere pulita la propria città; in quanto non è giusto e rispettoso verso i cittadini salernitani ed anche per i turisti, che si trovano in visita. L’amministrazione, oltre ai cestini per il deposito delle deiezioni canine, dovrebbe effettuare un controllo, istituendo veri e propri turni quotidiani con i vigili urbani, elevando sanzioni per chi sporca la nostra città".

L'annuncio di Barbirotti