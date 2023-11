Verde incolto a Pastena, Celano: "Si chieda scusa alla città per l'incapacità e si ripristini il servizio"

"In diversi quartieri della città si riscontra assenza totale dei servizi. Per la potatura degli alberi l'amministrazione ha stanziato 80.000 euro terminati già nel mese di giugno ed è ora impossibilitata, in attesa di nuovo stanziamento ed affidamento, a rispondere alle istanze dei cittadini". Lo ha detto il consigliere comunale d'opposizione, Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia.

L'appello

In particolare, il consigliere punta i riflettori su Pastena (via Libertà, via Santa Margherita etc.), dove la situazione è ormai insostenibile con alberi che in altezza raggiungono i secondi piani dei palazzi e talvolta impediscono l'apertura di finestre e l'accesso sui balconi. "I residenti lamentano anche l'accesso nelle abitazioni di blatte, insetti e, in taluni casi, ratti, che salgono sui balconi favoriti dall'altezza dell'alberatura. Nessuna giustificazione è plausibile e la tolleranza non può essere infinita. Si chieda scusa alla città per l'incapacità e ci si attivi immediatamente per ripristinare servizi per cui i Salernitani sono costretti ad una tassazione esorbitante", conclude Celano.