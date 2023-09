Verde incolto, blatte e topi: salernitani esasperati

Verde incolto ed erbacce in piazza Abate Conforti, nel cuore della nostra città: a segnalarcelo, una lettrice che chiede un intervento da parte degli addetti alla manutenzione.

Intanto, in via Andrea Sorrentino e via Gabriele D'Annunzio, nei pressi del liceo scientifico Severi, altri utenti ci segnalano sporcizia nella strada, alberi pericolosi non potati da tempo immemore e mancanza di prevenzione di trattamenti per blatte e topi. "Ci sentiamo abbandonati: che il Comune intervenga al più presto!".