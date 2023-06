Verde incolto, tra insetti e topi: allarme Giardia nel quartiere del Vestuti

Verde incolto ovunque, in città. Da Torrione, fino al centro, sul lungomare, fino in via Cacciatore, le aiuole risultano simili a delle siepi abbandonate a loro stesse. Ancora nessuna manutenzione, nonostante gli appelli e i solleciti, agli enti preposti, da parte di cittadini, consiglieri e associazioni.

Allarme Giardia

La situazione risulta più che allarmante nella zona Vestuti, dove ci arrivano diverse segnalazioni circa numerosi casi di Giardia (parassita diffuso in tutto il mondo, si trasmette per via oro-fecale ndr), tra i cani della zona. "Mi risulta impossibile raccogliere gli escrementi del mio cane quando sono nelle aiuole di via Cacciatore - racconta una abitante del quartiere - In quanto tra erba incolta ed altri escrementi, oltre che insetti, risulta letteralmente impossibile riuscire ad individuare le feci del mio animale: è davvero disgustoso". "Il mio cane ha contratto la Giardia - spiega un altro residente - Credo che a breve la avranno tutti i cani della zona perchè se non si puliscono i marciapiedi e se non si provvede al taglio del verde, sarà impossibile evitare il contagio della malattia".

L'appello

Accorato, dunque, l'appello dei salernitani al Comune, affinchè provveda al taglio dell'erba e alla cura del verde pubblico, ripulendo le zone già invase da blatte e topi.