"Piccola giungla urbana", senza marciapiedi fruibili: benvenuti in via Cacciatore

Disastrose, le condizioni in cui versa via Luigi Cacciatore, a Salerno. A pochi passi dal Vestuti, nei pressi del numero civico 7, in particolare, risulta praticamente impossibile percorrere i marciapiedi a causa del verde incolto. Alberi con fronde e rami ad altezza bambino e cespugli che invadono le mattonelle, infatti, rendono non percorribile i marciapiedi.

I pedoni, dunque, sono costretti a loro rischio e pericolo, a camminare in strada, con il rischio di essere investiti da auto e scooter.

Mortificati e disperati gli utenti che hanno contattato la nostra redazione: "Anziani o mamme con i passeggini non possono percorrere neppure per qualche passo il marciapiede - ha sottolineato un residente - Nessun pedone, ad ogni modo, può fruire completamente della strada per non battere la testa contro ai rami sporgenti e perchè le aiuole hanno invaso il tratto: abbiamo segnalato più volte al Comune questa incresciosa situazione e, nonostante ciò, ad oggi ci troviamo a vivere in una giungla urbana. Il sindaco deve vergognarsi", ha concluso. Dello stesso avviso, altri lettori che stanno accarezzando l'idea di trasferirsi altrove: "Se avessimo possibilità economiche, nonostante i legami affettivi e i ricordi, lasceremmo la casa in via Cacciatore: non è una strada abitabile, ormai". Tanta, troppa amarezza.