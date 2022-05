Topi e blatte nell'erba incolta: salernitani disperati, nuovo appello al Comune

L'erba incolta, con il caldo estivo che ha travolto la città negli ultimi giorni, incentiva inevitabilmente il proliferare di topi e insetti. Disperati, i salernitani, costretti ad imbarazzanti slalom sui marciapiedi, a causa delle erbacce e degli alberi abbandonati ormai da mesi: della manutenzione tampone annunciata dal Comune, ad oggi, infatti, non vi è ancora traccia in numerosi quartieri del centro e non solo.

La segnalazione

Una lettrice denuncia la presenza di ratti nella "foresta" che si è creata, per via del mancato taglio dell'erba, nei pressi di via Vinciprova. Altri salernitani sottolineano intanto l'impossibilità, ormai, di percorrere diversi marciapiedi, come quello di fronte al faro della Giustizia.

L'appello unanime dei salernitani