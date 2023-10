Verde incolto impedisce il passaggio ai pedoni, in via Cacciatore: la denuncia di una madre

Disagi per le famiglie in via Cacciatore a Salerno. Una madre segnala alla nostra redazione che, a causa del verde incolto che ostruisce il passaggio dei pedoni, è costretta a scendere dal marciapiede per passare con il passeggino. Questa situazione dura ormai da tempo e rappresenta un pericolo per i passanti che devono obbligatoriamente camminare in strada: “Salerno la città turistica…una vergogna” è il commento amaro della giovane madre.