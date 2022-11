"Sembra la foresta amazzonica": l'appello di un residente di via Bottiglieri

“Sembra una foresta amazzonica”. E’ la segnalazione giunta alla nostra redazione da un residente di via Bottiglieri, che denuncia la presenza di verde pubblico incolto lungo la strada. Stessa situazione di degrado anche nel parco giochi di via Marchiafava, nel quartiere Mariconda. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro e pulizia nei quartieri.