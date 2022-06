Dal verde incolto ai rifiuti in strada: Salerno paga il prezzo dell'incuria e dell'inciviltà, l'ira dei salernitani

Da via XX Settembre, a via Dalmazia, passando per la zona che circonda il Grand Hotel Salerno e arrivando ad altre zone centrali e periferiche: il verde pubblico resta in condizioni inaccettabili, tra incuria e inciviltà, a Salerno. Nell'erba non tagliata, rifiuti e altro: impercorribili i marciapiedi, mentre notevoli i disagi per i residenti dei primi piani impossibilitati ad aprire balconi e finestre per via degli alberi che "entrano" letteralmente in casa.

L'ennesima denuncia

Immaginabile, inoltre, il proliferare di blatte e altri insetti molesti. Intanto altri lettori denunciano il furto del bidone e dell'indifferenziato depositato da una società, in via Ligea. Ma, al di là del mancato senso civico di numerosi cittadini, ad allarmare i salernitani, restano le condizioni di aiuole e alberi: senza la manutenzione del verde pubblico, con il caldo che incalza, l'igiene e il decoro delle strade restano un ricordo ormai lontano. "Una sola parola per chi amministra e ancora non risponde ai nostri appelli: vergogna!", concludono infuriati i cittadini.