Manutenzione del verde assente: alberi caduti e innumerevoli forasacchi in via Cacciatore

Pioggia di segnalazioni, a Salerno, per la mancata manutenzione del verde pubblico. In particolare, in via Cacciatore, un albero è caduto lungo il marciapiede, completamente secco. Nelle aiuole della stessa strada, inoltre, le aiuole risultano piene di forasacchi che, come è noto, possono causare gravi danni alla salute degli amici di zampa.

L'appello

Tra alberi non potati e verde abbandonato a se stesso, residenti e commercianti della zona chiedono a gran voce la manutenzione del verde pubblico, a tutela del decoro e dell'igiene di via Cacciatore e della zona Vestuti. "Con l'arrivo del caldo, tra insetti e sporcizia, la situazione è destinata a peggiorare: chiediamo al Comune di curare il verde e le strade. Salerno è diventata terra di nessuno", concludono gli abitanti della zona.