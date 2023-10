"Aiutateci, ci sono spacciatori a tutte le ore": l'allarme dei residenti di via Generale Adalgiso Amendola

E’ emergenza spaccio in via Generale Adalgiso Amendola numero 10, a Salerno. Da tempo – ci segnalano i residenti – la strada è considerata uno dei luoghi “preferiti” dagli spacciatori sia di giorno sia di notte. Gli abitanti sono molto preoccupati per la loro sicurezza. Per questo – tramite la nostra redazione – chiedono alle forze dell’ordine di presidiare l’arteria stradale, magari anche in abiti civili, per riuscire ad incastrare gli spacciatori.