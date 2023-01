Pavimentazione sconnessa e asfalto pericoloso in via Cacciatore, i residenti: "Rischiamo la nostra incolumità: urge manutenzione"

Pavimentazione sconnessa e asfalto caratterizzato da buche e "rattoppi" di fortuna, in via Luigi Cacciatore, a Salerno. In particolare, all'altezza del tratto di strada che conduce in via Farao, diverse le persone anziane che nell'ultimo periodo sono inciampate, cadendo e ferendosi, fortunatamente in modo non grave.

L'appello

"Siamo stanchi di dover rischiare la nostra incolumità a causa della mancata manutenzione stradale - ha spiegato una residente della zona - Tante persone inciampano o scivolano a causa della pavimentazione e non è possibile che nel 2023, in una società civile, non sia possibile neppure camminare in sicurezza". Addirittura peggiori, le condizioni di via Fratelli del Mastro, traversa a pochi passi da via Cacciatore. Disperato, l'appello degli abitanti del quartiere che, dopo innumerevoli e vani appelli agli enti preposti, tornano a chiedere a gran voce un urgente intervento da parte dell'amministrazione comunale, affinchè provveda a risparmiare nuovi rischi e disagi ai pedoni, come anche ai centauri che, percorrendo quella strada, sono costretti a fare un vero e proprio slalom tra le buche sull'asfalto.