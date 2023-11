Via Cacciatore al buio, all'angolo di via Farao: l'ira dei residenti

Lampione guasto in via Cacciatore, all'angolo di via Farao: i residenti della zona denunciano il rischio per la loro incolumità e per la loro sicurezza, a causa del buio che caratterizza da numerosi giorni la zona.

La denuncia

"Si rischia di inciampare o di essere presi di mira da malitenzionati senza illuminazione - racconta una residente - Abbiamo chiesto alla Edison di intervenire, ma ad oggi nulla è cambiato: è mai possibile che nessuno garantisca il corretto funzionamento dei lampioni? Non sappiamo più a chi rivolgerci". Unanime, dunque, l'appello degli abitanti della zona, affinchè venga ripristinata l'illuminazione pubblica all'angolo di via Farao.