Auto che sfrecciano e pedoni a rischio sulla Lungoirno e in via Caterina: l'appello

Pericoloso l'attraversamento pedonale sulla Lungoirno e in via Eugenio Caterina. E' quanto denunciano alcuni lettori, dopo aver rischiato più volte di essere travolti da automobilisti imprudenti. In particolare, in via Caterina risultano cancellate le strisce pedonali, all'angolo con via Nizza: necessario, dunque, provvedere nuovamente alla segnaletica a tutela dei passanti.

L'appello

Intanto, pericolosissimo l'attraversamento all'altezza del Faro della Giustizia, dove le auto sfrecciano e, nella curva, c'è poca visibilità: a gran voce, i residenti chiedono un impianto semaforico che consenta di risparmiare incidenti annunciati.