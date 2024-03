Strade al buio, il Comitato di Quartiere San Francesco: "Nonostante le sollecitazioni, nulla cambia"

Preoccupati i residenti di via Carmine dopo che, attraverso il Comitato di Quartiere San Francesco presieduto da Laura Vitale, hanno sollecitato a l'Edison e il Comune per ripristinare il corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica in via Mascia, via Amatura, piazzetta Paoli, via Zenone e via Pellecchia, da giorni completamente al buio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Molti residenti di via Carmine si sono anche lamentati per le luci a led installate al posto dei vecchi lampioni - spiega, inoltre, la presidente del Comitato San Francesco, Laura Vitale- La strada risulta molto più buia in effetti, anche per la mancata potatura degli alberi che coprono la luce dei Led e, peraltro, la zona non è ben frequentata di sera come più volte segnalato. L'ipotesi per risolvere la problematica è, quindi, quella di avviare una petizione", ha annunciato.