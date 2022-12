Marciapiedi "scivolosi" e traffico senza limiti: il rione Carmine insorge

Esasperati da diverse problematiche, i residenti del rione Carmine. Per iniziare, ci ha scritto un lettore per raccontare della disavventura di sua figlia, a causa dello stato di incuria in cui versano i marciapiedi di via Iannicelli: "Mia figlia è scivolata all'altezza del Trani, per via di alcuni semini di cui è ricoperto il marciapiede, mai pulito: se fosse scivolato un anziano sarebbe finito in ospedale. E' possibile avere marciapiedi puliti e non scivolosi?".

I disagi

Intanto, su via Carmine, i clacson risultano il sottofondo costante per commercianti e residenti, a causa del traffico non controllato e della sosta selvaggia impunita che incrementa le code di auto. "Possibile che nessun agente della Municipale regoli il traffico? E' vergognoso: se un mezzo di soccorso dovesse attraversare via Carmine, resterebbe imbottigliato senza possibilità di uscire dal serpentone di auto. Non è una città civile questa, senza sorveglianza". Altri commercianti della zona, inoltre, hanno denunciato il mancato ritiro dei cartoni lunedì: l'appello unanime è che Comune e forze dell'ordine prestino maggiore attenzione al quartiere.