Marciapiede interdetto ai pedoni in via Cervantes, la denuncia dei residenti

Marciapiede inutilizzabile in via Gaspare Cervantes per via di uno smottamento verificatosi a seguito delle piogge di qualche settimana fa. I residenti della zona chiedono interventi immediati all'amministrazione comunale.

La denuncia

"Il marciapiede era già in condizioni di degrado per via della mancata manutenzione dell'erba. Ora con la pioggia la situazione è peggiorata, tanto che si è dovuto procedere con l'interdizione dell'area" spiega una residente, "Per chi si reca in via Laspro - raggiunge la residente - attraversare quella strada è un rischio poiché bisogna camminare sulla carreggiata in una zona in cui le auto hanno poca visibilità. Cosa aspetta l'amministrazione ad intervenire?".