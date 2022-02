Degrado in via Fondo Oliva: strada dissestata, parcheggio per coppiette e spaccio

Degrado e abbandono in via Fondo Oliva, strada di accesso ad un bacino di circa 120 nuclei familiari tra case indipendenti e cooperative. I danni alle automobili sono all'ordine del giorno soprattutto per chi non conosce i "crateri".

La segnalazione

La strada, inoltre, include l'accesso agli uffici delle Agenzie delle Entrate. “Senza parlare delle condizioni del terreno di proprietà dell'ormai fallito consorzio Finmatica, che abusivamente è stato trasformato nel parcheggio della Agenzia delle Entrate di giorno, in un comodo parcheggio per coppiette e scambi di merce nelle ore notturne, con relativa raccolta a cielo aperto dei conseguenti rifiuti” ci segnala un lettore.