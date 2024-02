Via Fratelli Magnone, i residenti: "Con l'eliminazione del passaggio a livello, persi circa 170 posti auto"

Ha provocato non pochi disagi agli abitanti del quartiere, l'eliminazione del passaggio a livello in via Fratelli Magnone, a Salerno, alias "la scomparsa" di ben due parcheggi (circa 170 posti auto). Non convince neppure la sorta di cavalcavia/strada parallelo e sovrapposto sullo stesso piano viario della traversa del parcheggio di via Cucciniello. "Noi residenti e cittadini vorremmo una soluzione di buon senso che soddisfi tutti. Abbiamo richiesto un incontro con alcuni assessori e consiglieri comunali che nei prossimi giorni ci riceveranno", fa sapere una residente della zona. La piaga della carenza dei posti auto continua a farsi sentire in città.