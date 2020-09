Micro discariche in via Laspro e via Calenda: la protesta dei residenti

Ci sono micro discariche in via Laspro e via Calenda. I residenti protestano e chiedono all'amministrazione comunale di intervenire con urgenza per restituire decoro ai quartieri. Nel frattempo, hanno contattato anche Salerno Today per esprimere il proprio sdegno.

I dettagli

"Strade sporche, cartoni lasciati sul marciapiede. Abbiamo perso la pazienza". I cittadini inviano foto alla nostra redazione per segnalare il degrado e il proprio disagio. Proteste anche dalla vicina via De Caro. Le immagini sono inequivocabili: dai cartoni in strada fuoriescono avanzi di cibo, gusci d'uovo, piatti di plastica. Escrementi in strada.

Gallery