Via Moscato e via Risorgimento al buio: la protesta dei residenti

Buio, disagi e proteste a Salerno. I residenti in via Demetrio Moscato e via Risorgimento hanno inviato una segnalazione alla redazione di Salerno Today. "Siamo al buio totale", scrivono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Quando la strada è illuminata, c'è penombra - scrivono - In alcuni casi, è buio pesto. Da quattro mesi una lampadina è fulminata all'altezza delle strisce pedonali, di fronte al distributore di carburante. Il parcheggio alle spalle del distributiore è da mesi senza illuminazione".