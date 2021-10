Escrementi ovunque in via Pironti: la segnalazione

Non cessano i comportamenti scorretti da parte dei proprietari dei cani, in diverse zone della città

Continuano a giungerci segnalazioni, in merito all'inciviltà che caratterizza alcune zone cittadine. In particolare, via Pironti diventa sempre più difficile da percorrere, a causa degli escrementi non raccolti, per giorni, sui marciapiedi.

"Vorremmo che la Polizia Municipale visitasse il quartiere, per elevare multe e per garantire condizioni igienico-sanitarie migliori", hanno concluso i residenti del posto.